В Ленобласти завтра ждут минус 19 градусов, а в пятницу — минус 27

ГУ МЧС по Ленинградской области 4 января предупреждает о скорых морозах.
По прогнозу СЗ УГМС, уже завтра на территории области температура воздуха местами опустится до минус 19 градусов. А 6 и 7 января может быть до минус 27. При этом в большинстве районов ожидается умеренный снег. На дорогах сохранится гололедица.
О приближении холодов сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, в городе холоднее всего будет 7–9 января — до минус 15–20 градусов по ночам. А в середине следующей недели снова начнётся потепление.
Антициклон принесёт морозы не только в Петербург и Ленобласть, но и на всю европейскую часть России, а также на юг страны и на Урал. Например, в Москве 6–10 января ожидаются морозы до 29 градусов, это будет самая холодная пятидневка в нынешнем столетии.