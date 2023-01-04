    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -11

    1 м/с, сев

    760мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    В Ленобласти завтра ждут минус 19 градусов, а в пятницу — минус 27

    6714
    2 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    ГУ МЧС по Ленинградской области 4 января предупреждает о скорых морозах.

    По прогнозу СЗ УГМС, уже завтра на территории области температура воздуха местами опустится до минус 19 градусов. А 6 и 7 января может быть до минус 27. При этом в большинстве районов ожидается умеренный снег. На дорогах сохранится гололедица.

    О приближении холодов сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, в городе холоднее всего будет 7–9 января — до минус 15–20 градусов по ночам. А в середине следующей недели снова начнётся потепление.

    Антициклон принесёт морозы не только в Петербург и Ленобласть, но и на всю европейскую часть России, а также на юг страны и на Урал. Например, в Москве 6–10 января ожидаются морозы до 29 градусов, это будет самая холодная пятидневка в нынешнем столетии.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьАнтициклонМорозПогодаПрогноз погодыПогода зимаПогода в Петербурге
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close