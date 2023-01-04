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    Главный синоптик Петербурга рассказал, когда придёт самый сильный мороз и когда он закончится

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 4 января в своём телеграм-канале показал, как катается по заснеженному лесу, и дал прогноз погоды на ближайшие дни. Пора утепляться.

    Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

    Пока в Петербурге относительно тепло, зато стало чуть больше снега.

    «Вчера, зная, что на юге города будет снега больше, поехал кататься в Красное Село. И вот так, как на видео, там было уже в середине дня. Но и несколько сантиметров для центра Санкт-Петербурга хорошо», — отмечает Колесов.

    А завтра на погоду начнёт влиять антициклон, вместе с ним с севера зайдут холодные воздушные массы. Уже сегодня на востоке Ленинградской области зафиксированы температуры ниже минус 10 градусов, а на севере Финляндии и в Архангельской области — ниже минус 20. Самый сильный мороз придет к нам 7–9 января: в Петербурге по ночам будет минус 15–20 градусов, в окрестностях ещё холоднее.

    «Надо отметить, что в это время суточный ход температуры очень маленький, поэтому и днем будет холодно, потеплеет всего на несколько градусов», — отмечает синоптик.

    А в середине следующей недели, уже рабочей, снова будут приходить циклоны с запада, и начнётся потепление.

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