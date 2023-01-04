    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, сев

    761мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    Антициклон заморозит не только Петербург. В Москве ждут самую холодную пятидневку в этом веке

    4143
    1 комментарий
    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
    ПоделитьсяПоделиться

    Сильное похолодание в конце недели затронет не только Петербург, но и всю европейскую часть России. Его принесет антициклон, перемещающийся из Арктики в сторону Скандинавии. Об этом сообщил ТАСС 4 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Мощный обвал холода ожидается не только в Москве, он будет повсеместным на европейской территории России. Температура значительно ниже климатической нормы прогнозируется и в других регионах Центрального федерального округа, и на Урале, и даже на юге России», — рассказал он.

    По его словам, в Москве 6–10 января ожидаются морозы до 29 градусов — это будет самая холодная пятидневка

    в XXI веке. В связи с этим Росгидромет объявил в ЦФО штормовое предупреждение. В Северо-Западном федеральном округе (а значит, и в Петербурге), в Уральском, Центральном и Приволжском округах температура опустится на 8–16 градусов ниже климатической нормы.

    Быстрее всего холод дойдёт до Урала, и на него придётся основной удар — минус 30–40 градусов. Экстренное предупреждение Гидрометцентра об аномально холодной погоде в Пермском крае и Свердловской области действует уже с сегодняшнего дня и до 9 января. До юга России мороз доберётся чуть позже, 7–8 января.

    В Петербурге, по словам главного синоптика города Александра Колесова, холоднее всего будет 7–9 января — до минус 15–20 градусов по ночам. А в середине следующей недели снова начнут поступать циклоны с запада, и ожидается потепление.

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АнтициклонМорозПогодаПогода зимаПогода в Петербурге
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close