Антициклон заморозит не только Петербург. В Москве ждут самую холодную пятидневку в этом веке

Сильное похолодание в конце недели затронет не только Петербург, но и всю европейскую часть России. Его принесет антициклон, перемещающийся из Арктики в сторону Скандинавии. Об этом сообщил ТАСС 4 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Мощный обвал холода ожидается не только в Москве, он будет повсеместным на европейской территории России. Температура значительно ниже климатической нормы прогнозируется и в других регионах Центрального федерального округа, и на Урале, и даже на юге России», — рассказал он.



По его словам, в Москве 6–10 января ожидаются морозы до 29 градусов — это будет самая холодная пятидневка в XXI веке. В связи с этим Росгидромет объявил в ЦФО штормовое предупреждение. В Северо-Западном федеральном округе (а значит, и в Петербурге), в Уральском, Центральном и Приволжском округах температура опустится на 8–16 градусов ниже климатической нормы.