Госполиция Латвии проверяет посольство РФ в Риге из-за подозрительной посылки

Полиция Латвии 4 января прибыла в посольство России в Риге на вызов из-за подозрительной посылки с неизвестным веществом. Как заявила в эфире Латвийского радио представитель ведомства Симона Гравите, проверка продолжается.
«Сегодня в 13:54 (14:54 мск) получен вызов в связи с тем, что посольство России, возможно, получило подозрительную посылку, где находится вещество неизвестного происхождения. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб, выполняется проверка», — цитирует Гравите РИА Новости.
Аналогичное сообщение поступило в государственную пожарно-спасательную службу. Посольство РФ в Риге пока не комментирует эту тему, сообщили там российскому новостному агентству.
В декабре 2022 года посольство России в Литве получило ложное сообщение о минировании. В сентябре в здание российского посольства в Канаде бросили «коктейль Молотова», а в марте ворота посольства РФ в Ирландии протаранил грузовик.