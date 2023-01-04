Госполиция Латвии проверяет посольство РФ в Риге из-за подозрительной посылки

Полиция Латвии 4 января прибыла в посольство России в Риге на вызов из-за подозрительной посылки с неизвестным веществом. Как заявила в эфире Латвийского радио представитель ведомства Симона Гравите, проверка продолжается.



«Сегодня в 13:54 (14:54 мск) получен вызов в связи с тем, что посольство России, возможно, получило подозрительную посылку, где находится вещество неизвестного происхождения. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб, выполняется проверка», — цитирует Гравите РИА Новости.

