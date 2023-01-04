Мишустин утвердил критерии для выдачи ВНЖ иностранцам, инвестирующим в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил четыре критерия, которым должны соответствовать иностранцы, инвестирующие в Россию, для получения вида на жительство без разрешения на временное проживание. Постановление правительства 4 января появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
В нем содержатся четыре критерия. Иностранный гражданин должен соответствовать хотя бы одному из них:
- инвестировать не менее 15 млн рублей в социально значимые проекты российских регионов за последние три года;
- зарегистрировать юрлицо на территории России; в случае с АО и ООО иностранец должен быть единственным участником общества;
- инвестировать не менее 30 млн рублей в российское юридическое лицо, ведущее предпринимательскую деятельность в стране от трех лет;
- приобрести в собственность в России недвижимость любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после ввода в эксплуатацию; при этом общая кадастровая стоимость объектов, принадлежащих иностранцу, должна составлять не менее 50 млн рублей в Москве, не менее 20 млн — на территории ДФО, не менее 25 млн — в других субъектах России.
Документ вступит в силу с 11 января.