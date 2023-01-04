Мишустин утвердил критерии для выдачи ВНЖ иностранцам, инвестирующим в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил четыре критерия, которым должны соответствовать иностранцы, инвестирующие в Россию, для получения вида на жительство без разрешения на временное проживание. Постановление правительства 4 января появилось на официальном интернет-портале правовой информации.



В нем содержатся четыре критерия. Иностранный гражданин должен соответствовать хотя бы одному из них:

