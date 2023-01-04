Красивые, горячие, полезные: публикуем рецепты идеальных зимних напитков (их легко сделать дома)

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Январские праздники — хороший повод приготовить дома авторские согревающие (не горячительные!) напитки. Это не только горячо, но и красиво, вкусно и полезно. Готовить будем цитрусовый глинтвейн, кофейный напиток и витаминный чай — рецепты настолько просты, что вы сможете всё повторить сами.

Показывать, как готовить, нам будет старший тренер «Академии кофе» Мария Кинк. Для согревающего безалкогольного глинтвейна Мария взяла яблоко, апельсин, вишневый и яблочный соки, бадьян и мёд. В приготовлении напитка важно соблюдать поэтапность, говорит тренер.

— Первое, что я сделала, — нарезала яблоко на кусочки. Их величина зависит от того, что вы хотите потом пожевать. Апельсин далее порезала. Очень важно, чтобы он был с кожурой, потому что это придает напитку яркий аромат и легкую горчинку. После этого я смешала два сока — это были классический вишневый сок и яблочный. Во фрукты добавила обычный цветочный мёд, после этого всё подогрела до хорошего теплого состояния. До кипения доводить не стоит, потому что фрукты могут превратиться в кашу, а нам нужно хрустящее их состояние, — говорит Мария Кинк.

После этого украшаем глинтвейн созвездием бадьяна и присыпаем какао, чтобы добавить шоколадной терпкости. Можно добавить корицу в палочках или присыпать сверху для аромата.

— Его алкогольная вариация готовится точно так же, с одним изменением. Если вы любите белое вино, то мешаете его с яблочным соком. Если любите красное, то мешаете с вишневым соком, исключая сок яблочный. Но фрукты остаются теми же. Важная деталь: алкоголь нужно добавлять в самую последнюю очередь, потому что вино имеет свойство выпариваться во время нагрева, — объясняет эксперт.

