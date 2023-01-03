Новогоднее чудо. «Фонтанка» узнала о состоянии детей, оказавшихся под колёсами взбесившейся кареты в Петербурге

Из трёх человек, которые больше всего пострадали при наезде кареты на Дворцовой площади, в больнице остается только 9-летняя девочка.

Как стало известно «Фонтанке» 3 января, пациентка пока находится в больнице имени Раухфуса для дальнейшей диагностики. Её восьмилетнего брата отпустили домой после тщательного осмотра и оказания медицинской помощи.

Чуть ранее отпустили из Мариинской больницы и отца детей — 43-летнего петербуржца. Подозрение на перелом стопы у него не подтвердилось.

Инцидент с каретой на Дворцовой площади попал на видео. На кадрах видно, что некий мужчина (его до сих пор ищут) пытался оседлать одну из двух лошадей, запряженных в карету. Они понесли и врезались в толпу.