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    РФС так и не перешёл в Азию, решение вопроса отложили до весны

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    Российский футбольный союз так и не смог принять решение по поводу перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Как пишет 30 декабря «Чемпионат.com», вместо этого РФС создал рабочую группу, которая изучит все плюсы и минусы возможного перехода и даст свой ответ до марта 2023 года.

    Разговоры о переходе РФС в Азию звучат с тех пор, как УЕФА отстранил российский футбол от своих соревнований после начала боевых действий на Украине. При этом в РФС подобные планы сначала отрицали. Однако 27 ноября президент РФС Александр Дюков всё-таки признал, что такой вариант развития событий будет рассматриваться.

    Позднее была даже названа дата — 27 декабря 2022 года. Однако потом решение вопроса опять передвинули — на 30 декабря.

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