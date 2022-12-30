РФС так и не перешёл в Азию, решение вопроса отложили до весны

Российский футбольный союз так и не смог принять решение по поводу перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Как пишет 30 декабря «Чемпионат.com», вместо этого РФС создал рабочую группу, которая изучит все плюсы и минусы возможного перехода и даст свой ответ до марта 2023 года.

Разговоры о переходе РФС в Азию звучат с тех пор, как УЕФА отстранил российский футбол от своих соревнований после начала боевых действий на Украине. При этом в РФС подобные планы сначала отрицали. Однако 27 ноября президент РФС Александр Дюков всё-таки признал, что такой вариант развития событий будет рассматриваться.