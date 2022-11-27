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    РФС обсудит переход в Азиатскую конфедерацию футбола

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    Российский футбольный союз изучит переход из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом 27 ноября заявил президент РФС Александр Дюков.

    «Этот вопрос рассмотрим на исполкоме. Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Разговоры о переходе РФС в Азию звучат с тех пор, как УЕФА отстранила российский футбол от своих соревнований после начала спецоперации на Украине. При этом в РФС подобные планы отрицали.

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин в середине ноября допустил вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию, так как неизвестно, сколько еще придется ждать возвращения в турниры УЕФА.

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