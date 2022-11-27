РФС обсудит переход в Азиатскую конфедерацию футбола

Российский футбольный союз изучит переход из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом 27 ноября заявил президент РФС Александр Дюков.



«Этот вопрос рассмотрим на исполкоме. Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения», — сказал он (цитата по ТАСС).



Разговоры о переходе РФС в Азию звучат с тех пор, как УЕФА отстранила российский футбол от своих соревнований после начала спецоперации на Украине. При этом в РФС подобные планы отрицали.

