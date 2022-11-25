В РФС опровергли информацию о якобы намерении выйти из УЕФА

Российский футбольный союз не планирует переходить в Азиатскую конференцию и остаётся членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом журналистам 25 ноября заявил вице-президент РФС и президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.



По его словам, несмотря на отстранение России от соревнований, РФС участвует во всех программах союза. «Мне, как болельщику, хотелось бы играть в Европе, но, к сожалению, вмешалась политика, к чему это приведёт — никто не знает», — отметил Алаев (цитата по «Интерфаксу»), подчеркнув, что, со спортивной точки зрения, Азия для РФС менее привлекательна финансово и по спортивной составляющей.

