В РФС опровергли информацию о якобы намерении выйти из УЕФА

Российский футбольный союз не планирует переходить в Азиатскую конференцию и остаётся членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом журналистам 25 ноября заявил вице-президент РФС и президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.
По его словам, несмотря на отстранение России от соревнований, РФС участвует во всех программах союза. «Мне, как болельщику, хотелось бы играть в Европе, но, к сожалению, вмешалась политика, к чему это приведёт — никто не знает», — отметил Алаев (цитата по «Интерфаксу»), подчеркнув, что, со спортивной точки зрения, Азия для РФС менее привлекательна финансово и по спортивной составляющей.
Представитель Российского футбольного союза также сообщил, что на исполкоме РПЛ этот вопрос не обсуждался. «Пока это всё разговоры и слухи», — добавил Алаев.
Напомним, ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА. До этого в РФС подтвердили, что сборная России не примет участия в Евро-2024.