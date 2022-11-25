    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -10

    2 м/с, вос

    773мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.48eur62.88

    В РФС опровергли информацию о якобы намерении выйти из УЕФА

    1033
    обсудить

    Российский футбольный союз не планирует переходить в Азиатскую конференцию и остаётся членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом журналистам 25 ноября заявил вице-президент РФС и президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

    По его словам, несмотря на отстранение России от соревнований, РФС участвует во всех программах союза. «Мне, как болельщику, хотелось бы играть в Европе, но, к сожалению, вмешалась политика, к чему это приведёт — никто не знает», — отметил Алаев (цитата по «Интерфаксу»), подчеркнув, что, со спортивной точки зрения, Азия для РФС менее привлекательна финансово и по спортивной составляющей.

    Представитель Российского футбольного союза также сообщил, что на исполкоме РПЛ этот вопрос не обсуждался. «Пока это всё разговоры и слухи», — добавил Алаев.

    Напомним, ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА. До этого в РФС подтвердили, что сборная России не примет участия в Евро-2024.

    Весной 2022 года FIFA и UEFA отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок на фоне спецоперации ВС РФ на Украине. Летом Спортивный арбитражный суд признал решение законным.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close