РФС подтвердил, что сборная России не примет участия в Евро-2024

«Сборная России не примет участия в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября во Франкфурте. Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления"», — заявили в РФС.

Сборная России официально не примет участия в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы — 2024. Об этом заявили 20 сентября на сайте Российского футбольного союза.

Напомним, что РФС оспаривал решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Однако в июле суд отказал в удовлетворении апелляции.



Ранее УЕФА заявил, что согласно их заявлению от 28 февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Такое решение было принято после начала специальной военной операции на Украине.

