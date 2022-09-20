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    РФС подтвердил, что сборная России не примет участия в Евро-2024

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    Сборная России официально не примет участия в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы — 2024. Об этом заявили 20 сентября на сайте Российского футбольного союза.

    «Сборная России не примет участия в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября во Франкфурте. Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления"», — заявили в РФС.

    Напомним, что РФС оспаривал решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Однако в июле суд отказал в удовлетворении апелляции.

    Ранее УЕФА заявил, что согласно их заявлению от 28 февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Такое решение было принято после начала специальной военной операции на Украине.

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