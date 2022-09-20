УЕФА не допустил сборную России до Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал информацию о том, что сборную России не допустят до участия в отборе на чемпионат Европы-2024. Об этом 20 сентября пишет Sport24.



«Что касается участия России в предстоящих европейских квалификациях, напоминаем вам, что, согласно сообщению для СМИ от 28 февраля 2022 года, все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления», — заявили в УЕФА.

