УЕФА не допустил сборную России до Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал информацию о том, что сборную России не допустят до участия в отборе на чемпионат Европы-2024. Об этом 20 сентября пишет Sport24.
«Что касается участия России в предстоящих европейских квалификациях, напоминаем вам, что, согласно сообщению для СМИ от 28 февраля 2022 года, все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления», — заявили в УЕФА.
Таким образом, можно сделать вывод, что российскую национальную команду не допустят до участия в жеребьёвке отборочного турнира Евро-2024, которая состоится во Франкфурте-на-Майне 9 октября 2022 года. А значит, она не сможет принять участие и в самом турнире, который запланирован с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине сборную России по футболу отстранили от участия в отборе на чемпионат мира-2022. Кроме того, российские клубы не допустили до участия в еврокубках нового сезона.