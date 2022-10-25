Украина потребовала исключить Россию из FIFA и UEFA

Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала исключить Российский футбольный союз (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международного федерации футбола (FIFA).
Украинская сторона так отреагировала на планы интеграции клубов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российские чемпионаты. Об этом 25 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на УАФ.
«Мы будем требовать исключения России из UEFA и FIFA за грубое нарушение уставов этих организаций», — говорится в заявлении главы УАФ Андрея Павленко.
Накануне на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о договоренности с РФС об интеграции новых территорий в «наши регулярные чемпионаты по футболу».