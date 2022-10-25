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    Украина потребовала исключить Россию из FIFA и UEFA

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    Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала исключить Российский футбольный союз (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международного федерации футбола (FIFA).

    Украинская сторона так отреагировала на планы интеграции клубов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российские чемпионаты. Об этом 25 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на УАФ.

    «Мы будем требовать исключения России из UEFA и FIFA за грубое нарушение уставов этих организаций», — говорится в заявлении главы УАФ Андрея Павленко.

    Накануне на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о договоренности с РФС об интеграции новых территорий в «наши регулярные чемпионаты по футболу».

    Весной 2022 года FIFA и UEFA отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок на фоне спецоперации ВС РФ на Украине. Летом Спортивный арбитражный суд признал решение законным.

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