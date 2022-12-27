РФС вновь перенес голосование за переход в Азиатскую конфедерацию футбола

Российский футбольный союз принял решение перенести голосование по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола. Как заявили в пресс-службе РФС, это связано с проведением дополнительных консультаций.
«РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», — заявили в пресс-службе РФС.
Напомним, это уже второй перенос по данному вопросу.
Разговоры о переходе РФС в Азию звучат с тех пор, как УЕФА отстранил российский футбол от своих соревнований после начала боевых действий на Украине. При этом в РФС подобные планы сначала отрицали. Однако 27 ноября президент РФС Александр Дюков всё-таки признал, что такой вариант развития событий будет рассматриваться.