РФС вновь перенес голосование за переход в Азиатскую конфедерацию футбола

Российский футбольный союз принял решение перенести голосование по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола. Как заявили в пресс-службе РФС, это связано с проведением дополнительных консультаций.



«РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», — заявили в пресс-службе РФС.



Напомним, это уже второй перенос по данному вопросу.

