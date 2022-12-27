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    РФС вновь перенес голосование за переход в Азиатскую конфедерацию футбола

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    Российский футбольный союз принял решение перенести голосование по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола. Как заявили в пресс-службе РФС, это связано с проведением дополнительных консультаций.

    «РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», — заявили в пресс-службе РФС.

    Напомним, это уже второй перенос по данному вопросу.

    Разговоры о переходе РФС в Азию звучат с тех пор, как УЕФА отстранил российский футбол от своих соревнований после начала боевых действий на Украине. При этом в РФС подобные планы сначала отрицали. Однако 27 ноября президент РФС Александр Дюков всё-таки признал, что такой вариант развития событий будет рассматриваться.

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