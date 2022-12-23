РФС отложил вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

Исполком Российского футбольного союза отложил решение по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента, члена бюро исполкома РФС Игоря Каменского.
«По Азии взяли тайм-аут, думаю, до середины следующей недели», — заявил Каменский после заседания исполкома РФС.
Разговоры о переходе РФС в Азию звучат с тех пор, как УЕФА отстранил российский футбол от своих соревнований после начала боевых действий на Украине. При этом в РФС подобные планы сначала отрицали. Однако 27 ноября президент РФС Александр Дюков всё-таки признал, что такой вариант развития событий будет рассматриваться.