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    РФС отложил вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

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    Исполком Российского футбольного союза отложил решение по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента, члена бюро исполкома РФС Игоря Каменского.

    «По Азии взяли тайм-аут, думаю, до середины следующей недели», — заявил Каменский после заседания исполкома РФС.

    Разговоры о переходе РФС в Азию звучат с тех пор, как УЕФА отстранил российский футбол от своих соревнований после начала боевых действий на Украине. При этом в РФС подобные планы сначала отрицали. Однако 27 ноября президент РФС Александр Дюков всё-таки признал, что такой вариант развития событий будет рассматриваться.

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