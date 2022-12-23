Глава РФС рассказал, когда будет принято решение по вопросу перехода в Азию

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков по итогам заседания исполкома РФС назвал дату, когда планируется решить вопрос о возможном переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, решение будет принято в следующий вторник, 27 декабря.



«Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК даёт нам такую возможность», — цитирует Дюкова 23 декабря «Спорт-Экспресс».

