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    Глава РФС рассказал, когда будет принято решение по вопросу перехода в Азию

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    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков по итогам заседания исполкома РФС назвал дату, когда планируется решить вопрос о возможном переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, решение будет принято в следующий вторник, 27 декабря.

    «Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК даёт нам такую возможность», — цитирует Дюкова 23 декабря «Спорт-Экспресс».

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что на сегодняшнем исполкоме РФС в этом вопросе решено было взять тайм-аут.

    Разговоры о переходе РФС в Азию звучат с тех пор, как УЕФА отстранил российский футбол от своих соревнований после начала боевых действий на Украине. При этом в РФС подобные планы сначала отрицали. Однако 27 ноября президент РФС Александр Дюков всё-таки признал, что такой вариант развития событий будет рассматриваться.

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