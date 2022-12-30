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    Массовое ДТП час держит в заложниках трамваи на Загородном проспекте

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    3 комментария
    Фото: Ксения Потеева
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    Авария с участием нескольких машин сузила один из крупнейших проспектов Адмиралтейского района Петербурга утром 30 декабря. Пока ГИБДД разбирается в произошедшем, трамваям приходится ждать.

    На Загородном проспекте, перед Витебским вокзалом в сторону центра, столкнулись четыре автомобиля, рассказал «Фонтанке» очевидец. Из-за ДТП для проезда осталась одна полоса, а трамваи встали.

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    В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что авария мешает движению трамваев 16-го маршрута с 10:07. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. По данным «Яндекс.Пробок», на Витебском собрался плотный затор в сторону центра от Верейской улицы.

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    Фото: Ксения Потеева

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