Массовое ДТП час держит в заложниках трамваи на Загородном проспекте

Авария с участием нескольких машин сузила один из крупнейших проспектов Адмиралтейского района Петербурга утром 30 декабря. Пока ГИБДД разбирается в произошедшем, трамваям приходится ждать.
На Загородном проспекте, перед Витебским вокзалом в сторону центра, столкнулись четыре автомобиля, рассказал «Фонтанке» очевидец. Из-за ДТП для проезда осталась одна полоса, а трамваи встали.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что авария мешает движению трамваев 16-го маршрута с 10:07. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. По данным «Яндекс.Пробок», на Витебском собрался плотный затор в сторону центра от Верейской улицы.