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    Кадыров рассказал, будет ли баллотироваться в президенты России

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    15 комментариев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на пост президента России, как и любой россиянин, но не будет этого делать. Об этом он рассказал 29 декабря в ходе прямой линии.

    «Почему бы и нет, я гражданин России, имею право. Но я этого никогда не буду делать. Тем более в государстве, которым управлял такой мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый», — объяснил Кадыров.

    Ранее аккаунт Кадырова занял второе место среди самых популярных телеграм-каналов, которые в этом году читали россияне. Обогнал его канал зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

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    Комментарии 15

    Blackadder29 Дек 2022 в 19:37
    Сталин 2.0?
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