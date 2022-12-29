Кадыров рассказал, будет ли баллотироваться в президенты России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на пост президента России, как и любой россиянин, но не будет этого делать. Об этом он рассказал 29 декабря в ходе прямой линии.
«Почему бы и нет, я гражданин России, имею право. Но я этого никогда не буду делать. Тем более в государстве, которым управлял такой мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый», — объяснил Кадыров.
Ранее аккаунт Кадырова занял второе место среди самых популярных телеграм-каналов, которые в этом году читали россияне. Обогнал его канал зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.