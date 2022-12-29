    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, вос

    759мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd71.33eur75.66

    Дорожники будут чистить улицы Петербурга даже в новогоднюю ночь

    532
    3 комментария

    Дорожные предприятия и коммунальные службы Петербурга в новогодние праздники с 31 декабря до 9 января будут работать без выходных, сообщает 29 декабря пресс-служба вице-губернатора города Анатолия Повелия. За состоянием дорог проследят 12 аварийных бригад.

    Убирать петербургские улицы в праздники ежедневно будут в среднем около 900 единиц техники и более 1 000 дворников. В садах и парках убирать мусор и посыпать дорожки каждый день будут порядка 170 работников и 65 единиц техники. Садово-парковые предприятия также организуют круглосуточное дежурство 36 аварийных бригад, а в дорожных предприятиях сформируют 12 аварийных бригад численностью 46 человек и 24 машины, которые будут следить за состоянием дорог. На случай аварий на инженерных сетях на помощь управляющим организациям придут три бригады аварийно-восстановительной службы жилищного комитета.

    «Для дорожных и коммунальных служб праздничные дни — это трудовые будни. Только в новогоднюю ночь на трудовую вахту заступят около 600 работников ручной уборки и более 800 единиц уборочной техники дорожных предприятий. На особом контроле — традиционно центральная часть города», — сообщил Анатолий Повелий.

    По вопросам уборки дорог и тротуаров нужно обращаться в дежурную службу комитета по благоустройству по телефону: 314–60–13. Вопросы по уборке дворов принимают по телефону: 004. Номера круглосуточных «горячих линий» дорожных предприятий опубликованы на сайте ведомства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Коммунальные службыУборка улиц
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Maik529 Дек 2022 в 15:50
    Неужели? :)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close