Дорожники будут чистить улицы Петербурга даже в новогоднюю ночь

Дорожные предприятия и коммунальные службы Петербурга в новогодние праздники с 31 декабря до 9 января будут работать без выходных, сообщает 29 декабря пресс-служба вице-губернатора города Анатолия Повелия. За состоянием дорог проследят 12 аварийных бригад.



Убирать петербургские улицы в праздники ежедневно будут в среднем около 900 единиц техники и более 1 000 дворников. В садах и парках убирать мусор и посыпать дорожки каждый день будут порядка 170 работников и 65 единиц техники. Садово-парковые предприятия также организуют круглосуточное дежурство 36 аварийных бригад, а в дорожных предприятиях сформируют 12 аварийных бригад численностью 46 человек и 24 машины, которые будут следить за состоянием дорог. На случай аварий на инженерных сетях на помощь управляющим организациям придут три бригады аварийно-восстановительной службы жилищного комитета.