«Замес» на Петровской: RAV4 догнал такси, каршеринг ушёл под самосвал. Ребёнок с переломами нескольких костей черепа в реанимации

В «замес» на Петровской набережной минувшим вечером попали, судя по кадрам очевидцев, грузовик и четыре легковые машины, в том числе такси и каршеринг. Столкновение такси и Toyota RAV4 зафиксировано как отдельное ДТП, стало известно «Фонтанке» 29 декабря.
Авария случилась 28 декабря около 19:10 у дома 8 по Петровской набережной. По предварительной версии, 50-летняя петербурженка на «Тойоте» ударила ехавшее перед ней такси Volkswagen Polo под управлением 45-летнего мужчины. Пострадал 9-летний мальчик, ехавший в такси на заднем сидении вместе с мамой. Он попал в реанимацию Детской городской больницы № 2. Медики зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушибом головного мозга тяжёлой степени, переломы лобной кости, теменно-височной кости, правой орбиты и основания черепа.
На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что это был «паровозик»: первым стоит мусоровоз, под него ушёл каршеринг, затем ещё одна легковая машина, такси и внедорожник. Вокруг такси суетятся люди.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.