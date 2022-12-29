Воплощенная энергия. Как зажигают огни на самой высокой новогодней ёлке

Башня «Лахта Центра» — это впечатляющие 462 метра, одетые в стекло и металл. Она стала новой видовой доминантой Петербурга и гармоничной частью его облика. В рамках проекта «Люди для города» «Фонтанка» поговорила с Владиславом Кимом, который программирует подсветку здания. Он рассказал, как устроено освещение башни, почему оно безопасно для птиц и сколько человек нужно, чтобы «включать» «Лахта Центр».



— Как создавалась световая архитектура башни? В чем ее уникальность?



— Проектирование подсветки «Лахта Центра» началось еще в 2008 году — до того, как небоскреб был построен. Тогда же решили, что она должна быть знаковым элементом обновленного городского пейзажа.



Силуэт башни — композиционный центр и главный акцент комплекса — воплощенная энергия. Здание в плане представляет собой правильный пятиугольник. Его лучи расходятся от углов фундамента, создавая закрученную конусообразную форму. Именно на них — по всей высоте башни — было решено разместить источники рассеянного света, который падает на ее плоские грани.



Светильники из четырех излучающих элементов разных цветов встроили в 15 рельсов системы обслуживания фасадов, закрепленных на «ребрах» здания. На каждой стороне рельса помещается от 384 до 420 источников света, которые идут от уровня земли до верхушки шпиля. Также светильники встроены в оконные рамы. Они дают очень узкие лучи, которые участвуют в подсветке, но почти не попадают внутрь помещений.

