Воплощенная энергия. Как зажигают огни на самой высокой новогодней ёлке

Башня «Лахта Центра» — это впечатляющие 462 метра, одетые в стекло и металл. Она стала новой видовой доминантой Петербурга и гармоничной частью его облика. В рамках проекта «Люди для города» «Фонтанка» поговорила с Владиславом Кимом, который программирует подсветку здания. Он рассказал, как устроено освещение башни, почему оно безопасно для птиц и сколько человек нужно, чтобы «включать» «Лахта Центр».
— Как создавалась световая архитектура башни? В чем ее уникальность?
— Проектирование подсветки «Лахта Центра» началось еще в 2008 году — до того, как небоскреб был построен. Тогда же решили, что она должна быть знаковым элементом обновленного городского пейзажа.
Силуэт башни — композиционный центр и главный акцент комплекса — воплощенная энергия. Здание в плане представляет собой правильный пятиугольник. Его лучи расходятся от углов фундамента, создавая закрученную конусообразную форму. Именно на них — по всей высоте башни — было решено разместить источники рассеянного света, который падает на ее плоские грани.
Светильники из четырех излучающих элементов разных цветов встроили в 15 рельсов системы обслуживания фасадов, закрепленных на «ребрах» здания. На каждой стороне рельса помещается от 384 до 420 источников света, которые идут от уровня земли до верхушки шпиля. Также светильники встроены в оконные рамы. Они дают очень узкие лучи, которые участвуют в подсветке, но почти не попадают внутрь помещений.
— Сколько всего светильников на фасадах «Лахта Центра»?
— На башне — 18 000, а вместе с многофункциональным зданием, аркой и стилобатом — около 50 000. Система трансляции позволяет использовать до 16 777 216 цветов для воплощения сценариев фасадного освещения.
— А как создаются сценарии?
— Их в специальной программе разрабатывают наши инженеры. При необходимости могут привлекаться сторонние компании. Количество возможных сценариев архитектурно-художественной подсветки физически не ограничено.
Разработка начинается с формирования дизайн-концепции. Ее визуализируют на 3D-модели комплекса, чтобы приблизительно оценить, как сценарий будет работать. После внесения правок и окончательного утверждения концепции он программируется в системе управления фасадным освещением. Это можно делать в ручном режиме, указывая цвет и длительность работы для каждого конкретного светильника, или автоматически — программа управления сама назначит параметры работы светильников, проанализировав загруженный в нее контент. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет быстро создавать красивые динамичные схемы.
В программе задается время запуска — и в нужный момент новый сценарий автоматически сменяет повседневную подсветку и транслируется на фасады «Лахта Центра» в течение указанного срока.
— На Новый год башня превращается в самую высокую елку Европы. Правда ли, что зеленое «убранство» постоянно совершенствуется?
— В первые новогодние праздники фасад был подсвечен статичным зеленым цветом. Со временем мы усложнили сценарий, и сейчас «елка» переливается разными оттенками изумрудного. Мы стараемся ежегодно готовить праздничные композиции для комплекса. Этот год не исключение.
— Правда ли, что подсветка «Лахта Центра» учитывает сезонные миграции птиц?
— Во время разработки концепции привлекли орнитологов, которые проанализировали маршруты и высоту движения перелетных птиц, выяснили, как на конкретные виды влияют цвет, частота мерцания и интенсивность света. Поэтому в периоды миграции мы используем спокойные, медленно изменяющиеся цвета: они не сбивают пернатых с пути.
— Как давно вы работаете с подсветкой «Лахта Центра»?
— С момента запуска системы. Я участвовал в приемке фасадного освещения после окончания монтажа и пусконаладочных работ. А теперь занимаюсь эксплуатацией — трансляцией повседневных сценариев, созданием праздничных и приуроченных к специальным событиям.
Помимо этого я слежу за тем, чтобы запрограммированный контент правильно отображался на фасадах. Мы периодически осматриваем здания с помощью беспилотника. Если обнаруживаются искажения, корректируем программу.
Важная часть моей работы — планирование: составление месячных и годовых графиков трансляций сценариев подсветки.
— Как вы относитесь к новой архитектуре Петербурга?
— Мне очень нравится ее разнообразие. В городе много красивых зданий, которые можно было бы назвать его современными символами. И они вместе с историческими достопримечательностями делают Санкт-Петербург самым прекрасным городом мира.
ПАО «Газпром», gazprom.ru