    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, ю-з

    758мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd71.33eur75.66

    Хмурый, львиноголовый, карликовый. Символ 2023 года может быть и таким

    739
    обсудить

    В последние дни нам предлагали ассортимент символов 2023 года. У Московского зоопарка это Ерошка. Телеграм-канал зоопарка знакомит с ним подписчиков 28 декабря.

    «Когда сказали, что ты символ наступающего года, а морковки не дали», — шутят в зоопарке.

    Московский зоопарк

    Ерошка — карликовый львиноголовый кролик, ему 4 года, раньше он жил на Городской ферме на ВДНХ. Кажется, что он чем-то недоволен, но на самом деле он любопытный и активный.

    «Не переживайте, кормов кролики, как и все остальные животные, получают вдоволь. Просто всякие операторы с камерами приходят, а морковь не приносят», — поясняют в зоопарке.

    В декабре спрос на живых кроликов вырос ажиотажно, часто их покупают детям. На самом деле, дарить животное на Новый год — плохая идея, правила их содержания довольно сложны.

    Тем временем в Петербурге перед горожанам всё чаще являются дикие зайцы. Прямо сегодня, 28 декабря, заяц исследовал окрестности стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове, а в ноябре пытался пробраться в торговый комплекс в Московском районе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЖивотныеЗаяцЗаяц в городеЗоопаркКроликКроликиМосковский зоопаркСимвол года
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close