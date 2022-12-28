Хмурый, львиноголовый, карликовый. Символ 2023 года может быть и таким

В последние дни нам предлагали ассортимент символов 2023 года. У Московского зоопарка это Ерошка. Телеграм-канал зоопарка знакомит с ним подписчиков 28 декабря.

«Когда сказали, что ты символ наступающего года, а морковки не дали», — шутят в зоопарке.



Ерошка — карликовый львиноголовый кролик, ему 4 года, раньше он жил на Городской ферме на ВДНХ. Кажется, что он чем-то недоволен, но на самом деле он любопытный и активный.

«Не переживайте, кормов кролики, как и все остальные животные, получают вдоволь. Просто всякие операторы с камерами приходят, а морковь не приносят», — поясняют в зоопарке.



В декабре спрос на живых кроликов вырос ажиотажно, часто их покупают детям. На самом деле, дарить животное на Новый год — плохая идея, правила их содержания довольно сложны.

