Под Челябинском арестовали мобилизованного, который мог до смерти забить капитана в пьяной драке

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) на два месяца взял под стражу мобилизованного по уголовному делу о смертельной драке с командиром. Об этом 28 декабря пишет 74.RU со ссылкой на пресс-службу суда.



Инцидент произошел вечером 23 декабря. По данным следствия, нетрезвый старший сержант напал на капитана (тоже, к слову, мобилизованного) в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш. Мужчина умер на месте от полученных травм.



Фигуранту предъявили обвинение по ч.3 ст. 334 УК РФ («Насильственные действия в отношении начальника,… совершенные в период мобилизации или военного положения»). Ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

