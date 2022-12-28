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    Мобилизация

    Под Челябинском арестовали мобилизованного, который мог до смерти забить капитана в пьяной драке

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    Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) на два месяца взял под стражу мобилизованного по уголовному делу о смертельной драке с командиром. Об этом 28 декабря пишет 74.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

    Инцидент произошел вечером 23 декабря. По данным следствия, нетрезвый старший сержант напал на капитана (тоже, к слову, мобилизованного) в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш. Мужчина умер на месте от полученных травм.

    Фигуранту предъявили обвинение по ч.3 ст. 334 УК РФ («Насильственные действия в отношении начальника,… совершенные в период мобилизации или военного положения»). Ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

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