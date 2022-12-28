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    Угнанный в Петербурге KIA K5 с погоней возвращала кингисеппская полиция. Помогло им в этом ДТП

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    За сутки в Петербурге похитили два седана KIA K5. Один из них успел поучаствовать в гонках с полицией и попасть в аварию. Водитель пытался удрать до последнего.

    В 19:12 27 декабря в полицию Красносельского района обратился 36-летний житель Петербурга и рассказал, что между 14 и 19 часами этого же дня от дома 24, корпус 2 по проспекту Героев был похищен автомобиль KIA K5 2021 года выпуска, принадлежащий 52-летней женщине, стало известно «Фонтанке» 28 декабря. Стоимость машины он оценил в 2,4 миллиона рублей.

    По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, в 20:15 «КИА» проезжал 102-й километр трассы «Нарва» в сторону Ополья. А в 21:00 его заметили и начали преследовать инспекторы ГИБДД. Через 15 минут водитель KIA попал в ДТП у дома 13 в деревне Лялицы. Молодой человек попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД по Кингисеппскому району.

    За рулем «КИА» оказался 23-летний гражданин Республики Беларусь. Ранее он уже был осужден: в конце прошлого года — за мошенничество, в начале этого — за присвоение либо растрату. По совокупности он получил два с лишним года ограничения свободы. Сотрудники ГИБДД доставили задержанного в отдел полиции и составили на него административный материал за мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ. Позже было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) по факту угона.

    Еще один KIA K5 пропал между 23:00 26 декабря и 11:45 27 декабря от дома 19 по Тихой улице в Невском районе Петербурга. О пропаже автомобиля в полицию сообщил 32-летний директор фирмы, торгующей овощами и фруктами. Машина 2021 года выпуска принадлежит лизинговой фирме и стоит 2,2 миллиона рублей. Автоматизированная система контроля за передвижением транспорта засекла ее в шесть утра 27 декабря на Кингисеппском шоссе в Красном Селе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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