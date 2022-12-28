Угнанный в Петербурге KIA K5 с погоней возвращала кингисеппская полиция. Помогло им в этом ДТП

За сутки в Петербурге похитили два седана KIA K5. Один из них успел поучаствовать в гонках с полицией и попасть в аварию. Водитель пытался удрать до последнего.



В 19:12 27 декабря в полицию Красносельского района обратился 36-летний житель Петербурга и рассказал, что между 14 и 19 часами этого же дня от дома 24, корпус 2 по проспекту Героев был похищен автомобиль KIA K5 2021 года выпуска, принадлежащий 52-летней женщине, стало известно «Фонтанке» 28 декабря. Стоимость машины он оценил в 2,4 миллиона рублей.