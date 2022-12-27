Неуемная любовь к «пьяной» езде обернулась для петербуржца колонией строгого режима

Красносельский районный суд Петербурга приговорил к колонии водителя, который в течение нескольких месяцев трижды попался пьяным за рулем. Штраф, лишение прав и условный срок, которые он получил ранее, избавиться от пагубной привычки не помогли.
Инспекторы ДПС 28 сентября задержали мужчину нетрезвым за рулем ВАЗ-2110 напротив дома 23, корпус 1 по улице Освобождения в Красном Селе, сообщает 27 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Автомобилиста направили на медосвидетельствование, но проходить его он отказался. При этом в апреле суд уже назначил ему штраф в 200 тысяч рублей и 2 года лишения прав по ч.1 ст.264.1 УК РФ (вождение в пьяном виде водителем, подвергнутым административному наказанию за «пьяную» езду), а в июле за аналогичное нарушение его приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно с лишением прав на 2 года. В итоге по совокупности он имел 8 месяцев условного срока с испытательным сроком 2 года, штраф в 200 тысяч рублей и 2,5 года лишения водительских прав.
За третье нарушение ему предъявили обвинение по ч.2 ст.264.1 УК РФ. Подсудимый свою вину признал. Суд установил, что мужчина на учетах не состоит, работает, является военнообязанным, женат и имеет на иждивении малолетних детей. Его признали виновным и по совокупности с июньским решением суда приговорили к 1 году и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 200 тысяч рублей и лишению прав сроком на 4,5 года. Мужчину взяли под стражу немедленно в зале суда.