Неуемная любовь к «пьяной» езде обернулась для петербуржца колонией строгого режима

Красносельский районный суд Петербурга приговорил к колонии водителя, который в течение нескольких месяцев трижды попался пьяным за рулем. Штраф, лишение прав и условный срок, которые он получил ранее, избавиться от пагубной привычки не помогли.



Инспекторы ДПС 28 сентября задержали мужчину нетрезвым за рулем ВАЗ-2110 напротив дома 23, корпус 1 по улице Освобождения в Красном Селе, сообщает 27 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Автомобилиста направили на медосвидетельствование, но проходить его он отказался. При этом в апреле суд уже назначил ему штраф в 200 тысяч рублей и 2 года лишения прав по ч.1 ст.264.1 УК РФ (вождение в пьяном виде водителем, подвергнутым административному наказанию за «пьяную» езду), а в июле за аналогичное нарушение его приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно с лишением прав на 2 года. В итоге по совокупности он имел 8 месяцев условного срока с испытательным сроком 2 года, штраф в 200 тысяч рублей и 2,5 года лишения водительских прав.