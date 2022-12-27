На Васильевском острове отреставрировали фасад водонапорной башни «Красного гвоздильщика»

С водонапорной башни канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» на 25-й линии В.О. начали снимать леса. Как сообщает холдинг Setl Group, основные работы по реставрации фасада завершились.
Сейчас на объекте закончили остекление светового фонаря и создание внутреннего атриума — вытянутого пространства, объединяющего под стеклянным фонарем офисные помещения с первого по третий этаж. Основная реставрация фасада водонапорной башни завершилась, но по-прежнему идут фасадные работы на здании Канатного цеха. Весной планируют начать внутреннюю отделку в водонапорной башне. Работы в рамках проекта реставрации и приспособления под бизнес-центр велись под надзором КГИОП. Завершить внутренние работы планируется в третьем квартале 2023 года.
Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» — яркий пример конструктивизма и шедевр промышленной архитектуры, год постройки 1930. Автор — известный советский архитектор, выпускник петербургской Академии художеств Яков Чернихов. Композиция здания построена на контрасте протяженного низкого объема цеха и угловой доминанты водонапорной башни. Облик верхних этажей и крыши формирует система металлических ферм и продольные световые фонари.