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    На Васильевском острове отреставрировали фасад водонапорной башни «Красного гвоздильщика»

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    С водонапорной башни канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» на 25-й линии В.О. начали снимать леса. Как сообщает холдинг Setl Group, основные работы по реставрации фасада завершились.

    Фото: Предоставлено пресс-службой Setl Group
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    Сейчас на объекте закончили остекление светового фонаря и создание внутреннего атриума — вытянутого пространства, объединяющего под стеклянным фонарем офисные помещения с первого по третий этаж. Основная реставрация фасада водонапорной башни завершилась, но по-прежнему идут фасадные работы на здании Канатного цеха. Весной планируют начать внутреннюю отделку в водонапорной башне. Работы в рамках проекта реставрации и приспособления под бизнес-центр велись под надзором КГИОП. Завершить внутренние работы планируется в третьем квартале 2023 года.

    Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» — яркий пример конструктивизма и шедевр промышленной архитектуры, год постройки 1930. Автор — известный советский архитектор, выпускник петербургской Академии художеств Яков Чернихов. Композиция здания построена на контрасте протяженного низкого объема цеха и угловой доминанты водонапорной башни. Облик верхних этажей и крыши формирует система металлических ферм и продольные световые фонари.

    Фото: Предоставлено пресс-службой Setl Group

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