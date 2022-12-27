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    Остановив каршеринг на Вербной, инспекторы ДПС вместо прав обнаружили у водителя интересную биографию

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    Сотрудники ГИБДД в Приморском районе Петербурга задержали жителя Ленобласти, похитившего каршеринг. Оказалось, что кражи ему были не чужды и ранее, но в большинстве случаев мужчина смог примириться с потерпевшими.

    В половине первого часа ночи 26 декабря у дома 2 по Вербной улице наряд ДПС остановил каршеринговый Volkswagen Polo, сообщает 27 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем автомобиля был 31-летний житель Сланцев. Водительского удостоверения у него не оказалось, а аккаунт, по которому он управлял каршерингом, был подложным. Мужчину задержали и доставили в отдел, где на него составили административный протокол за вождение без прав по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

    Позже с заявлением об угоне «Фольксвагена» в полицию обратился представитель каршеринговой фирмы. Он рассказал, что машина была похищена в 0:03 от дома 4 по проспекту Стачек. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль после осмотра отправили на спецстоянку.

    Как стало известно «Фонтанке», задержанный мужчина ранее неоднократно становился фигурантом уголовных дел о кражах. При этом первые несколько дел были прекращены по примирению сторон. Затем он получил условные сроки за грабеж и очередную кражу и уже этим летом снова принялся за старое, дважды не сумев пройти мимо чужих велосипедов.

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    КаршерингУгон авто
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