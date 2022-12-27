Остановив каршеринг на Вербной, инспекторы ДПС вместо прав обнаружили у водителя интересную биографию

Сотрудники ГИБДД в Приморском районе Петербурга задержали жителя Ленобласти, похитившего каршеринг. Оказалось, что кражи ему были не чужды и ранее, но в большинстве случаев мужчина смог примириться с потерпевшими.



В половине первого часа ночи 26 декабря у дома 2 по Вербной улице наряд ДПС остановил каршеринговый Volkswagen Polo, сообщает 27 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем автомобиля был 31-летний житель Сланцев. Водительского удостоверения у него не оказалось, а аккаунт, по которому он управлял каршерингом, был подложным. Мужчину задержали и доставили в отдел, где на него составили административный протокол за вождение без прав по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.