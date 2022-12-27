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    В Петербурге скончалась годовалая девочка, проглотившая батарейку

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    Три недели врачи детской больницы № 5 пытались спасти годовалую девочку, в желудке которой нашли батарейку.

    Малышка проглотила её около трех месяцев назад, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 27 декабря. В больницу в тяжелом состоянии её доставили 4 декабря из квартиры в Купчино.

    Там она проживала с родителями — гражданами Узбекистана, 23-летней матерью, не состоящей на миграционном учете, и 26-летним отцом, который находится на территории РФ легально.

    По предварительной информации, девочка проглотила круглую батарейку от игрушки.

    25 декабря она скончалась.

    Проводится проверка.

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