Треть отправленного на утилизацию снега в Петербурге вывезли за неделю. Но вовсе не из-за обильных снегопадов

С начала зимы в Петербурге дорожники отправили на утилизацию более 650 тысяч кубометров снежных масс. В общей сложности на городские улицы легло почти полметра снега.



Почти треть из общего количества снега вывезли за минувшую неделю. Хотя за последние семь дней осадки нормы не превышали, до этого в Петербурге намело столько, что спецтехника продолжает разгребать последствия, сообщает 26 декабря пресс-служба комитета по благоустройству. Кроме того, дорожникам пришлось ускориться с вывозом из-за оттепели: при плюсовой температуре снег, собранный в валы по краям дорог, начал активно таять. На дороги и улицы выводили до тысячи единиц техники, а на снегоплавильные пункты отправляли более 40 тысяч кубометров снега в сутки.