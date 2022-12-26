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    Треть отправленного на утилизацию снега в Петербурге вывезли за неделю. Но вовсе не из-за обильных снегопадов

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    С начала зимы в Петербурге дорожники отправили на утилизацию более 650 тысяч кубометров снежных масс. В общей сложности на городские улицы легло почти полметра снега.

    Почти треть из общего количества снега вывезли за минувшую неделю. Хотя за последние семь дней осадки нормы не превышали, до этого в Петербурге намело столько, что спецтехника продолжает разгребать последствия, сообщает 26 декабря пресс-служба комитета по благоустройству. Кроме того, дорожникам пришлось ускориться с вывозом из-за оттепели: при плюсовой температуре снег, собранный в валы по краям дорог, начал активно таять. На дороги и улицы выводили до тысячи единиц техники, а на снегоплавильные пункты отправляли более 40 тысяч кубометров снега в сутки.

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    Температурные качели заставили попотеть на петербургских улицах не только горожан, но и коммунальщиков: в дни оттепели нужно было прочищать патрубки ливневки и устранять подтопления, а перед заморозками — превентивно обрабатывать всё противогололедными материалами. Самым тяжелым днем стало 21 декабря, когда в Петербурге прошел ледяной дождь. За сутки тогда дорожники израсходовали более 2 тысяч тонн пескосоляной смеси. А всего за неделю ушло 8 400 тонн смеси.

    В понедельник, 26 декабря, на петербургских улицах работают 840 машин дорожников и 910 дворников. Пешеходные дорожки в парках и скверах чистят и посыпают песком 848 садовников и 249 единиц техники.

    Вопросы и обращения, связанные с уборкой городских улиц, принимает круглосуточная дежурная служба комитета по благоустройству по телефону: 314–60–13. Также работают «горячие линии» на подведомственных дорожных предприятиях, их телефоны опубликованы на сайте ведомства.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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