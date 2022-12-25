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    Девочка выбегает на дорогу, и чтобы не сбить её, полицейский УАЗ таранит забор — видео ДТП в Сунже

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    Впечатляющее ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения в городе Сунже в Ингушетии. Медицинская помощь потребовалась всем полицейским, которые были в машине.

    Как сообщает 25 декабря «МВД Медиа», авария случилась вчера днём на улице Сейнароева. Трое полицейских на служебном «УАЗе Патриоте» патрулировали свой участок. Внезапно на дорогу выскочила девочка. Она заметалась, и чтобы не сбить её, сержант за рулём «Патриота» принял вправо и врезался в забор частного дома.

    Медики отправили лейтенанта на стационарное лечение. А его коллеги после оказанной медпомощи продолжили нести службу.

    «Только внимательность и реакция сержанта М-Б. А. Албогачиева, находившегося за рулём служебного автомобиля, помогли предотвратить трагедию — девочка осталась цела и невредима», — отмечается в сообщении.

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