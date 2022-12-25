Девочка выбегает на дорогу, и чтобы не сбить её, полицейский УАЗ таранит забор — видео ДТП в Сунже

Впечатляющее ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения в городе Сунже в Ингушетии. Медицинская помощь потребовалась всем полицейским, которые были в машине.
Как сообщает 25 декабря «МВД Медиа», авария случилась вчера днём на улице Сейнароева. Трое полицейских на служебном «УАЗе Патриоте» патрулировали свой участок. Внезапно на дорогу выскочила девочка. Она заметалась, и чтобы не сбить её, сержант за рулём «Патриота» принял вправо и врезался в забор частного дома.
Медики отправили лейтенанта на стационарное лечение. А его коллеги после оказанной медпомощи продолжили нести службу.
«Только внимательность и реакция сержанта