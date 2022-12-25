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    В Петербурге искали обидчиков курьера доставки, а нашли серийщиков с КАД

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    Сутки на то, чтобы покататься, дали сотрудники полиции Красногвардейского района Петербурга троим гонщикам, которые ограбили курьера доставки в Петербурге.

    Дорожный спор, как писала «Фонтанка», дорого обошелся 26-летнему гражданину Киргизии. После недобрых слов в адрес друг друга, сказанных на перекрестке проспектов Мечникова и Пискаревского, водителя «КИА Рио» догнал на КАД не только оскорбленный на «КИА Оптима», но и двое его друзей на «КИА Оптима» и «Хендэ Солярисе». Мужчина лишился трех смартфонов, часов и даже автомобильных шторок.

    Вечером того же дня, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 25 декабря, первым в руки оперативников на Новгородской улице попал 23-летний иностранец, земляк пострадавшего, управляющий «Солярисом». Чуть позже на улице Коммуны задержали 24-летнего водителя «КИА Рио». А к полудню 24 декабря взяли и третьего — у дома на Бестужевской, где проживает. Все автомобили были осмотрены, опечатаны и поставлены на парковку отдела полиции.

    А вечером в субботу в полицию пришел еще один иностранец, который сообщил об аналогичном конфликте на 33-м километре внешнего кольца КАД: его избили, а потом он так и не нашел мобильного телефона, кошелька с денежными средствами, банковских карт и документов. Под подозрение попали трое ранее задержанных.

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