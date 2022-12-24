Смартфоны, часы и автомобильные шторки. Курьеру пришлось поплатиться после дорожного спора на севере Петербурга

Курьер службы доставки поссорился с водителем на перекрестке проспектов Мечникова и Пискаревского. Скоро его автомобиль подрезала знакомая машина — а на подмогу прибыли еще две. Подробности стали известны «Фонтанке» 24 декабря
Ночью пятницы 26-летний курьер-мигрант заявил в полицию, что его избили неизвестные и отобрали вещи. Трое мужчин якобы угрожали ножом и увезли три смартфона, включая iPhone, а еще часы и автомобильные шторки. Пострадавший уточнил, что досталось также его пассажиру, и предположил, что агрессоры были иностранцами.
На севере города ввели план «Перехват», но нарушителей пока не нашли. Известно, что машина, в которой сидел один из обидчиков курьера, зарегистрирована на 24-летнего мужчину, который уже участвовал в дорожных разборках. По версии следствия, в сентябре они с товарищем повредили чужой «Шевроле» — сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении дела.