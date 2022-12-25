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    Новый аргумент в решении дорожных конфликтов. В Петербурге водитель приехал в больницу после встречи с иностранцем

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    Полиция Кировского района Петербурга выясняет, что не поделили двое водителей на Дачном проспекте.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 25 декабря, столкновение двух культур произошло накануне около половины одиннадцатого утра у дома 5/10. В результате 32-летний гражданин Таджикистана — водитель «Вольво» ударил молотком по голове 25-летнего мужчину, приехавшего на «Ладе Калине». И был задержан на месте происшествия.

    Пострадавший сам приехал в больницу, где после осмотра было принято решение о госпитализации. У него зафиксировали перелом костей лица.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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