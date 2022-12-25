На Пискаревке ищут мужчину, который сделал из местного жителя Джона Сильвера

Звуки выстрелов в ночи привели полицейских на Брюсовскую улицу в Калининском районе.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 25 декабря, стреляли у дома 5, корпус 2, в три ночи. На месте наряд нашел раненного в правую голень 26-летнего местного жителя.

По предварительной информации, раненый рассказал, что у него вышел конфликт с неизвестным мужчиной. Оппонент выстрелил в него из травматического пистолета.

Рану осмотрели и обработали в больнице, после чего молодого человека отпустили хромать домой.

Его обидчика — 28-летнего жителя Петербурга — задержали в тот же день. У него изъяли тот самый пистолет.