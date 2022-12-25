Умершего 18-летнего российского хоккеиста похоронили в Канаде

Погибшего в Канаде 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова похоронили в Торонто, хотя отец хотел перевезти тело в родной Дагестан. Об этом 25 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на отца спортсмена Заура Казбекова. Причина — большой срок оформления документов, необходимых по правилам Канады.



«Мы похоронили Абакара в Торонто 22 декабря. Перевозить его в Дагестан было бы слишком долго — праздники в Канаде (Рождество), оформление всех необходимых документов. Хочу отметить, что представители нашего консульства очень меня поддержали», — рассказал отец.

