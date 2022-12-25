Умершего 18-летнего российского хоккеиста похоронили в Канаде

Погибшего в Канаде 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова похоронили в Торонто, хотя отец хотел перевезти тело в родной Дагестан. Об этом 25 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на отца спортсмена Заура Казбекова. Причина — большой срок оформления документов, необходимых по правилам Канады.
«Мы похоронили Абакара в Торонто 22 декабря. Перевозить его в Дагестан было бы слишком долго — праздники в Канаде (Рождество), оформление всех необходимых документов. Хочу отметить, что представители нашего консульства очень меня поддержали», — рассказал отец.
По его словам, по исламским обрядам человека надо предать земле как можно быстрее, и семья дала добро на то, чтобы похоронить Абакара в Канаде.
Абакар Казбеков родился в Москве, начал карьеру в подольском хоккейном клубе «Витязь», выступал за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Лондон Найтс». Его отец — уроженец дагестанского села Бабаюрт, бывший борец вольного стиля, бронзовый призер Кубка мира. Юношу нашли под окнами многоэтажного дома в канадском городе Лондон и опознали через несколько часов.