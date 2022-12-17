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    В Канаде умер 18-летний российский хоккеист. Причины не сообщаются

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    Российский нападающий канадской молодежной хоккейной команды London Knights Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. Причины не разглашаются. Сообщение с соболезнованиями опубликовано 17 декабря на сайте LK.

    «Хоккейная лига Онтарио и клуб London Knights с прискорбием сообщают о внезапной кончине игрока Абакара Казбекова. Абакар был ценным членом команды с 2021 года. Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде», — говорится в сообщении.

    Из-за смерти Казбекова была перенесена игра между London Knights и Flint Firebirds, которая намечалась в субботу.

    Абакар Казбеков родился в Москве, впервые на лед вышел, играя за подольский хоккейный клуб «Витязь».

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