В Канаде умер 18-летний российский хоккеист. Причины не сообщаются

Российский нападающий канадской молодежной хоккейной команды London Knights Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. Причины не разглашаются. Сообщение с соболезнованиями опубликовано 17 декабря на сайте LK.
«Хоккейная лига Онтарио и клуб London Knights с прискорбием сообщают о внезапной кончине игрока Абакара Казбекова. Абакар был ценным членом команды с 2021 года. Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде», — говорится в сообщении.
Из-за смерти Казбекова была перенесена игра между London Knights и Flint Firebirds, которая намечалась в субботу.
Абакар Казбеков родился в Москве, впервые на лед вышел, играя за подольский хоккейный клуб «Витязь».