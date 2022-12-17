В Канаде умер 18-летний российский хоккеист. Причины не сообщаются

Российский нападающий канадской молодежной хоккейной команды London Knights Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. Причины не разглашаются. Сообщение с соболезнованиями опубликовано 17 декабря на сайте LK.



«Хоккейная лига Онтарио и клуб London Knights с прискорбием сообщают о внезапной кончине игрока Абакара Казбекова. Абакар был ценным членом команды с 2021 года. Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде», — говорится в сообщении.



Из-за смерти Казбекова была перенесена игра между London Knights и Flint Firebirds, которая намечалась в субботу.

