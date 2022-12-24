Ректор РГГУ: Увольнение Сванидзе еще обсуждается

Увольнение Николая Сванидзе с поста главы института массмедиа и рекламы РГГУ еще обсуждается. Об этом 24 декабря ТАСС сообщил ректор РГГУ Александр Безбородов.



«Вопрос рассматривается в настоящее время», — сообщил агентству Безбородов.



О том, что увольнение журналиста еще пока обсуждается, подтвердил и сам Сванидзе: «Шла речь о том, что я ухожу с этой должности. Идут переговоры, на какую именно другую должность я перехожу».



Документов об увольнении, по его словам, он ещё не видел, но уверен, что это произойдет.



«Мы об этом проговорили с ректором, договорились, что я перехожу на другую должность», — приводит агентство слова собеседника.

