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    Ректор РГГУ: Увольнение Сванидзе еще обсуждается

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    Увольнение Николая Сванидзе с поста главы института массмедиа и рекламы РГГУ еще обсуждается. Об этом 24 декабря ТАСС сообщил ректор РГГУ Александр Безбородов.

    «Вопрос рассматривается в настоящее время», — сообщил агентству Безбородов.

    О том, что увольнение журналиста еще пока обсуждается, подтвердил и сам Сванидзе: «Шла речь о том, что я ухожу с этой должности. Идут переговоры, на какую именно другую должность я перехожу».

    Документов об увольнении, по его словам, он ещё не видел, но уверен, что это произойдет.

    «Мы об этом проговорили с ректором, договорились, что я перехожу на другую должность», — приводит агентство слова собеседника.

    Источник ТАСС в вузе подтвердил, что Сванидзе остается в институте в качестве преподавателя: «Да, он останется».

    Об увольнении Сванидзе с должности СМИ сообщили накануне.

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    Николай СванидзеУвольнение
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