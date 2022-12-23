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    Видеоновости «Фонтанки»

    «Человек ушел, а вонь осталась». Вот что на телевидении сказали о визите Зеленского в США

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    39 комментариев

    Президент Украины Владимир Зеленский со своим визитом в США неслабо оживил телевизионную повестку под конец недели. В основном там обсуждали его внешний вид — одежду и имидж, хотя «Модный приговор» в списке просматриваемых передач у корреспондентов не значился.

    Зато теперь «Фонтанка» зачем-то знает, кто и как должен выглядеть на встрече «такого уровня», чей образ, по мнению ТВ-экспертов, «эксплуатирует» Зеленский и целовала или не целовала его руку Пелоси. Узнайте и вы — в новом выпуске «Коробки передач».

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    Комментарии 39

    Oliv23 Дек 2022 в 22:44
    2. А вот из дневника Куропаткина: «...Я говорил Витте, что у нашего государя грандиозные в голове планы: взять для России Маньчжурию, идти к присоединению к России Кореи. Мечтает под свою державу взять и Тибет. Хочет взять Персию, захватить не только Босфор, но и Дарданеллы. Что мы, министры, по местным обстоятельствам задерживаем государя в осуществлении его мечтаний, но все разочаровываем; он все же думает, что он прав, что лучше нас понимает вопросы славы и пользы России. Поэтому каждый Безобразов, который поет в унисон, кажется государю более правильно понимающим его замыслы, чем мы, министры. … Витте сказал мне, что он вполне присоединяется к моему диагнозу, но что настоящее тяжело, что ему ближе видно, куда тянут государя эти темные личности, и он хорошо может считать те огромные суммы денег, которые уходят зря на нелепые предприятия из казенного сундука» (13 февраля 1903 г. А.Н. Куропаткин).
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