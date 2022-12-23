«Человек ушел, а вонь осталась». Вот что на телевидении сказали о визите Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский со своим визитом в США неслабо оживил телевизионную повестку под конец недели. В основном там обсуждали его внешний вид — одежду и имидж, хотя «Модный приговор» в списке просматриваемых передач у корреспондентов не значился.
Зато теперь «Фонтанка» зачем-то знает, кто и как должен выглядеть на встрече «такого уровня», чей образ, по мнению ТВ-экспертов, «эксплуатирует» Зеленский и целовала или не целовала его руку Пелоси. Узнайте и вы — в новом выпуске «Коробки передач».