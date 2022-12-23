Нетрезвые приятели с любовью к чужим вещам решили прокатиться на красном тракторе в Петербурге

Монтажная фирма чуть не лишилась рабочей техники, оставленной в одном из дворов Невского района Петербурга. Трактор приглянулся нетрезвым парням, уже успевшим наследить в Новгородской области.



В 4:42 22 декабря в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что двое неизвестных завели стоящий во дворе дома 30 по Дальневосточному проспекту красный трактор с ковшом и поехали кататься, стало известно «Фонтанке» 23 декабря. В 5:25 у дома 11, корпус 1 по улице Дыбенко трактор остановили сотрудники ДПС. В нем находились двое нетрезвых молодых людей: 20-летний житель Новгородской области и 21-летний житель Петербурга. Обоих задержали по подозрению в угоне.