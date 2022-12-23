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    Роскошный внедорожник за 11 млн рублей укатил от предпринимателя в Пушкине

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    Неизвестный автовор оставил предпринимателя без премиального внедорожника марки Genesis в Пушкинском районе Петербурга. Ущерб потянул почти на 11 миллионов рублей.

    В десятом часу утра 22 декабря в полицию Пушкинского района обратился 61-летний гендиректор фирмы по производству химических продуктов. Мужчина рассказал, что между 18:00 21 декабря и 9:00 22 декабря от дома 36 по Песочной улице в Пушкине кто-то похитил его Genesis GV80 2021 года выпуска стоимостью 10 723 000 рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 декабря.

    По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, в 0:13 внедорожник уже ехал по Волхонскому шоссе от Ручейного переулка к Соболевской дороге. По факту угона возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере по п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ.

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