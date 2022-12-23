Депутата, который сбил ребенка и скрылся, освободили от уголовного наказания

Бывшего депутата от «Единой России» Сергея Мамонтова, который сбил 6-летнего мальчика в Новосибирской области и уехал с места ДТП, освободили от уголовной ответственности. Он компенсировал матери мальчика моральный вред, и стороны примирились.



Мировой суд в Татарском районе Новосибирской области прекратил уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») в отношении уже бывшего депутата в связи с примирением сторон, сообщает 23 декабря NGS.Ru со ссылкой на Управление судебного департамента по Новосибирской области. В законную силу решение еще не вступило.