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    Депутата, который сбил ребенка и скрылся, освободили от уголовного наказания

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    Бывшего депутата от «Единой России» Сергея Мамонтова, который сбил 6-летнего мальчика в Новосибирской области и уехал с места ДТП, освободили от уголовной ответственности. Он компенсировал матери мальчика моральный вред, и стороны примирились.

    Мировой суд в Татарском районе Новосибирской области прекратил уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») в отношении уже бывшего депутата в связи с примирением сторон, сообщает 23 декабря NGS.Ru со ссылкой на Управление судебного департамента по Новосибирской области. В законную силу решение еще не вступило.

    Напомним, ДТП произошло 30 октября в городе Татарске. 67-летний депутат местного совета депутатов от «Единой России» на автомобиле Toyota RAV4 сбил и переехал 6-летнего мальчика. Остановившись, мужчина осмотрел ребенка, а затем сел обратно в машину и уехал, оставив мальчика лежать на дороге. Наезд попал на камеры наблюдения.

    Мамонтова задержали и возбудили в отношении него два административных дела — за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью (по ст. 12.24 КоАП РФ), и оставление места ДТП (по 12.27 КоАП РФ) — и одно уголовное за оставление в опасности. По административным делам суд лишил мужчину водительских прав на полтора года и назначил ему 11 суток ареста. Из «Единой России» Мамонтова исключили на следующий день после ДТП, а позже его лишили депутатского мандата.

    Пострадавшего мальчика госпитализировали. Сначала он был в реанимации, затем его перевели в обычную палату. Мать мальчика подтвердила СМИ, что получила от депутата деньги в качестве компенсации морального вреда, но отказалась назвать сумму.

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