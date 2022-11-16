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    За сбитого и брошенного в Татарске ребёнка задерживали депутата-единоросса, а судить будут рядового жителя

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    В Новосибирской области за две недели завершено расследование уголовного дела депутата Сергея Мамонтова, оставившего место ДТП и сбитого мальчика. «Единая Россия» от него уже открестилась, мандата готовятся лишить.

    Как сообщает региональный Следственный комитет 16 ноября, дело передано в суд с утверждённым обвинительным заключением. Мамонтову вменяют статью 125 УК «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии».

    По данным следствия, вечером 30 октября он сбил 6-летнего пешехода в Татарске. Камера зафиксировала, как его Toyota RAV4 выскочила во двор так, что протащила под капотом ребёнка. Водитель вышел из машины, постоял над сбитым, взмахнул руками и уехал. Мальчик остался лежать посреди дороги.

    Ребёнка госпитализировали. 11 ноября НГС сообщил, что его выписали из больницы.

    Мамонтов получил 11 суток ареста за оставление места ДТП. В отношении него возбуждено ещё одно дело об административном правонарушении — за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью.

    Из «Единой России» мужчину исключили на следующий день после аварии, через неделю — из депутатского объединения партии в райсовете Татарского района.

    «Другого — после такого поступка — и быть не могло», — заявила руководитель регионального исполкома «ЕР» Юлия Швец. Она добавила, что Мамонтов после ДТП пришёл в полицию сам.

    Его уголовное дело об оставлении в опасности рассмотрит мировой судья 1 судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области.

    Вину фигурант признаёт. Судить депутата не будут — приговора Мамонтов будет ждать уже с приставкой «экс». Он решил сдать мандат, сессия райсовета рассмотрит заявление 17 ноября, пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

    Возражать едва ли будут. В партии обещали, что до 20 ноября с народного избранника снимут мандат. Областная прокуратура уже называет фигуранта бывшим депутатом.

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