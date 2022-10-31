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    В Новосибирской области депутат-единоросс сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Теперь его «с позором» исключат из партии

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    Депутата Совета депутатов Татарского района Новосибирской области от «Единой России» Сергея Мамонтова с позором исключат из партии и фракции в райсовете. Накануне он на машине сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП.

    Об этом заявила глава регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец, передает 31 октября РИА Новости.

    В прошедшее воскресенье в городе Татарске 67-летний депутат-единоросс, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Сергей Мамонтов за рулем Toyota сбил ребенка и уехал, оставив травмированного мальчика лежать на дороге.

    По данным МВД, водитель совершил наезд на ребенка 2016 года рождения, после чего покинул место ДТП. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Мальчика доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

    В розыск был объявлен автомобиль, но через некоторое время водитель самостоятельно явился в отдел полиции. Освидетельствование показало, что он был трезв.

    Полиция возбудила два административных дела против мужчины: нарушение ПДД, повлекшее легкий или средний вред здоровью потерпевшего, невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

    Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

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