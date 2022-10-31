В Новосибирской области депутат-единоросс сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Теперь его «с позором» исключат из партии

Депутата Совета депутатов Татарского района Новосибирской области от «Единой России» Сергея Мамонтова с позором исключат из партии и фракции в райсовете. Накануне он на машине сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП.

В прошедшее воскресенье в городе Татарске 67-летний депутат-единоросс, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Сергей Мамонтов за рулем Toyota сбил ребенка и уехал, оставив травмированного мальчика лежать на дороге.

По данным МВД, водитель совершил наезд на ребенка 2016 года рождения, после чего покинул место ДТП. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Мальчика доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

В розыск был объявлен автомобиль, но через некоторое время водитель самостоятельно явился в отдел полиции. Освидетельствование показало, что он был трезв.

Полиция возбудила два административных дела против мужчины: нарушение ПДД, повлекшее легкий или средний вред здоровью потерпевшего, невыполнение обязанностей в связи с ДТП.