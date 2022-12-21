    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    2 м/с, южн

    752мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd69eur73.34
    ТЕМА ДНЯ

    Улицы Петербурга превратились в каток

    Водитель уборочной техники чистил улицы Петербурга с поддельными правами

    1601
    6 комментариев

    В Петербурге перед судом предстанет водитель коммунально-уборочной машины. Его водительские права оказались поддельными.

    По версии дознания, 31 октября у дома 14, корпус 1 по 5-му Предпортовому проезду сотрудники ДПС остановили 39-летнего петербуржца, управлявшего мультимобилем для уборки тротуаров, сообщает 21 декабря пресс-служба прокуратуры Петербурга. Мужчина оказался трудоустроен в СПб ГУДП «Центр». При проверке документов он предъявил инспекторам поддельное водительское удостоверение тракториста-машиниста.

    В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного удостоверения»). В настоящее время прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Поддельные водительские праваУборка улиц
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close