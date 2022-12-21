Водитель уборочной техники чистил улицы Петербурга с поддельными правами

В Петербурге перед судом предстанет водитель коммунально-уборочной машины. Его водительские права оказались поддельными.



По версии дознания, 31 октября у дома 14, корпус 1 по 5-му Предпортовому проезду сотрудники ДПС остановили 39-летнего петербуржца, управлявшего мультимобилем для уборки тротуаров, сообщает 21 декабря пресс-служба прокуратуры Петербурга. Мужчина оказался трудоустроен в СПб ГУДП «Центр». При проверке документов он предъявил инспекторам поддельное водительское удостоверение тракториста-машиниста.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного удостоверения»). В настоящее время прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в Московский районный суд для рассмотрения по существу.