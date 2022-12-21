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    Ветеранам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей ко дню прорыва блокады Ленинграда

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    Ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей к 80-летию дня прорыва блокады Ленинграда. Соответствующий законопроект на заседании 21 декабря Заксобрание приняло в первом чтении.

    По 10 тысяч рублей получат:

    • инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
    • ветераны, работавшие на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, операционных зон действующих флотов, прифронтовых участков железных и автомобильных дорог, члены экипажей судов транспортного флота;
    • граждане, которые были награждены знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя»;
    • тыловики, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
    • лица, проживавшие или родившиеся в Ленинграде в период блокады.

    По 5 тысяч рублей получат:

    • вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
    • граждане, которые родились до 3 сентября 1945 года.

    Чтобы законопроект успел вступить в силу вовремя, парламенту будет необходимо на внеочередном заседании 21 декабря принять инициативу сразу во втором и третьем чтениях.

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