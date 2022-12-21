Ветеранам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей ко дню прорыва блокады Ленинграда

Ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей к 80-летию дня прорыва блокады Ленинграда. Соответствующий законопроект на заседании 21 декабря Заксобрание приняло в первом чтении.
По 10 тысяч рублей получат:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- ветераны, работавшие на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, операционных зон действующих флотов, прифронтовых участков железных и автомобильных дорог, члены экипажей судов транспортного флота;
- граждане, которые были награждены знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя»;
- тыловики, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
- лица, проживавшие или родившиеся в Ленинграде в период блокады.
По 5 тысяч рублей получат:
- вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
- граждане, которые родились до 3 сентября 1945 года.
Чтобы законопроект успел вступить в силу вовремя, парламенту будет необходимо на внеочередном заседании 21 декабря принять инициативу сразу во втором и третьем чтениях.