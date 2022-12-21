Петербургского предпринимателя задержали за угон машины у врача из Киришского района

Полиция Ленобласти почти месяц спустя нашла кроссовер, угнанный у врача в Киришском районе, и задержала подозреваемого. Им оказался предприниматель из Петербурга с темным прошлым.
В конце ноября в полицию Киришского района с заявлением об угоне обратилась 63-летняя женщина, работающая врачом в местной больнице. Между 15:00 24 ноября и 7:25 25 ноября от дома 117 по Советской улице в посёлке Будогощь неизвестный преступник похитил ее Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска, сообщает 21 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ст. 158 ч. 4 п. «б» УК РФ).
В 13:30 18 декабря у дома 58 по улице Державина в Волхове полицейские задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 32-летний житель Петербурга. Мужчина — индивидуальный предприниматель, занимающийся оптовыми продажами молочной продукции, а ранее несколько раз был осужден, в том числе за кражу и разбой. В последний раз на скамье подсудимых он оказывался около двух лет назад.
Похищенный «Митсубиши» нашли в деревне Ганьково Тихвинского района, с подменными номерами от такой же машины. После осмотра автомобиль передали владелице под сохранную расписку. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.