Петербургского предпринимателя задержали за угон машины у врача из Киришского района

Полиция Ленобласти почти месяц спустя нашла кроссовер, угнанный у врача в Киришском районе, и задержала подозреваемого. Им оказался предприниматель из Петербурга с темным прошлым.



В конце ноября в полицию Киришского района с заявлением об угоне обратилась 63-летняя женщина, работающая врачом в местной больнице. Между 15:00 24 ноября и 7:25 25 ноября от дома 117 по Советской улице в посёлке Будогощь неизвестный преступник похитил ее Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска, сообщает 21 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ст. 158 ч. 4 п. «б» УК РФ).