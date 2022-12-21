Лосиха ухаживает за сыном в лесу под Петербургом — в этих кадрах столько нежности

Взаимодействие лосихи и её единственного сына-подростка зафиксировала видеоловушка кандидата биологических наук Павла Глазкова, установленная в лесу под Петербургом. Получившиеся кадры он показывает 21 декабря в своём канале «Каждой твари по паре».
Лосёнок ростом почти с маму, но полностью зависит от неё, поэтому не покидает её ни на минуту. Сейчас задача лосихи — обучить детёныша основным жизненным навыкам, а главное — сохранить его жизнь. Лосёнок проведёт с мамой зиму, а весной, когда у неё появится новое потомство, ему придётся уйти.
В Ленинградской области обитают около 24 тысяч лосей. Есть они и в Петербурге, в 2022 году насчитали 30 особей.