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    Лосиха ухаживает за сыном в лесу под Петербургом — в этих кадрах столько нежности

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    Взаимодействие лосихи и её единственного сына-подростка зафиксировала видеоловушка кандидата биологических наук Павла Глазкова, установленная в лесу под Петербургом. Получившиеся кадры он показывает 21 декабря в своём канале «Каждой твари по паре».

    Лосёнок ростом почти с маму, но полностью зависит от неё, поэтому не покидает её ни на минуту. Сейчас задача лосихи — обучить детёныша основным жизненным навыкам, а главное — сохранить его жизнь. Лосёнок проведёт с мамой зиму, а весной, когда у неё появится новое потомство, ему придётся уйти.

    В Ленинградской области обитают около 24 тысяч лосей. Есть они и в Петербурге, в 2022 году насчитали 30 особей.

    Фото: Каждой твари по паре/Павел Глазков

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