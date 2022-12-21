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    «Как только найду кого-нибудь достаточно тупого». Илон Маск заявил об уходе с поста гендиректора Twitter

    1990
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    Предприниматель Илон Маск после голосования о своем уходе с поста гендиректора Twitter пообещал оставить должность, как только найдет кого-нибудь «достаточно тупого» для этой работы. Об этом он 21 декабря написал в соцсетях.

    «Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто буду руководить командами разработчиков и специалистов по обслуживанию серверов», — рассказал Илон Маск.

    Маск запустил на своей странице опрос, где спрашивал, стоит ли ему оставить должность главы компании. Большинство (57,5%) проголосовали за его отставку.

    Как сообщает CNBC, американский миллиардер и новый владелец соцсети Twitter стал искать нового гендиректора еще до того, как запустил опрос.

    Ранее миллиардер объявлял о сокращении сотрудников Twitter, разблокировании забаненных пользователей, таких как Дональд Трамп, и увеличении лимита символов в постах. При этом в Евросоюзе оказались недовольны блокировкой аккаунтов ряда американских журналистов и пригрозили Маску санкциями.

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