«Как только найду кого-нибудь достаточно тупого». Илон Маск заявил об уходе с поста гендиректора Twitter

Предприниматель Илон Маск после голосования о своем уходе с поста гендиректора Twitter пообещал оставить должность, как только найдет кого-нибудь «достаточно тупого» для этой работы. Об этом он 21 декабря написал в соцсетях.

«Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто буду руководить командами разработчиков и специалистов по обслуживанию серверов», — рассказал Илон Маск.

Маск запустил на своей странице опрос, где спрашивал, стоит ли ему оставить должность главы компании. Большинство (57,5%) проголосовали за его отставку.