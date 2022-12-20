«Будем Родину защищать и финансы свои поправишь». Почему «Ералаш» про добровольцев оскорбил патриотов

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В патриотических телеграм-каналах разыскивают «креативного продюсера» агитационных роликов, призывающих мужчин из глубинки идти добровольцами в зону СВО. Судя по всему, этого парня, если найдут, искупают отнюдь не в овациях. Патриотов возмутила сквозная идея агиток: подпиши контракт — и поправишь свои финансовые дела, а не сопьешься без работы. Ну и Родину защитишь — заодно.



Старик с усами, как у полководца Будённого, покупает в магазине продукты. На сосиски денег уже не хватает, и он возвращает взятую было упаковку на прилавок. Чтобы свести концы с концами, старик просит внука выставить на продажу свои старенькие, но ухоженные «Жигули». Нагловатый покупатель с ходу сбивает цену вдвое — вместо 60 тысяч рублей сует 30. Деваться некуда, и старик, скрепя сердце, заносит ручку, чтобы подписать документы. Но тут появляется внук, переодетый в военную форму. «Дед! Не надо нашу ласточку продавать, — говорит он, разрывая договор о продаже машины в клочки. — Я контракт подписал, теперь уж точно не пропадем!»



Это один десятка агитационных видеороликов, которые последние пару дней активно муссируют в телеграм-каналах. Дискуссия местами идет, что называется, на разрыв аорты.

Трамплином для этой дискуссии стал телеграм-канал «Двач», который 15 декабря выложил ролики, не уточняя первоисточник, но поставив свои вотермарки. И сопроводив контент язвительным комментарием: «Так вот, куда делись актеры из низкобюджетных сериалов».



Затем на ролики обратил внимание украинский блогер Анатолий Шарий. Ему накидали комментариев: мол, это все враги России делают. Тогда блогер указал в сторону вероятного автора идеи и придал дискуссии ускорение.



«По моей информации, это делается в рамках освоения бюджетов в $10 млн в месяц и к производству этого имеет отношения некая П, отвечающая перед Кремлем «за соцсети», — поделился соображениями Шарий. — Делается это вполне за бюджетные средства и, как уверяют создатели, «четко попадает в своего зрителя», в пример приводятся отдельные депрессивные регионы».



На неопределенно-адресный выпад Шария отреагировала Кристина Потупчик. Роскомнадзор не разрешает нам цитировать ее ответ полностью, но смысл сводился к тому, что Шарий — глубоко ошибается.



«От этого дерьмища (мониторщики и стукачи, занесите в отчёт), которое я и за сто миллионов не стала бы делать, несёт или изменой, или глупостью», — отрубила Потупчик в своем канале.

Дальше тема, как горячая картошка, поскакала по русскоязычному Телеграму.

«Беспощадный пиарщик» путем логических умозаключений нашел ряд доказательств, что ролики сварганили все-таки «враги» и в каком-то духовно не близком нашей стране зарубежье: «странное лого бренда (в России такого нет) на холодильнике в якобы русском магазине, клавиатура без русской раскладки в ролике про геймеров, завешенные номера у старых Жигулей. Мы уж не говорим о том, что общий антураж в роликах странный: ни одной узнаваемой российской улицы, автомобили, которых уже в Подмосковье то не найдешь, типичные прибалтийские интерьеры в домах. Отсутствие вывесок. На полках в магазине ни одной российской рекламы, полки полупустые».



В ответ пользователи Интернета начали стремительно копать.

Опознали не только обшитый сайдингом магазин «Продукты» в Солнечногорском районе Подмосковья из ролика «Очередь у магазина». В размытых силуэтах на магазинных полках в ролике «Ласточка» (про отмененную внуком продажу дедушкиной «копейки») узнали дой-паки с российским джемом из черники и персика с манго, а также бренд растворимой овсяной каши. Отыскали и некоторых актеров, которые оказались не жителями стран Балтии, а жителями Москвы, Челябинска и Владивостока. Так, внука из ролика «Ласточка» играл московский актер Денис Набережнев, наглого покупателя «копейки» — челябинский ведущий праздников Денис Король, дедушку — Григорий Шульченко. Денонимизировали и других исполнителей ролей. Все — россияне. А «Двач» подлил масла в огонь, рассказав, что ролики изначально появились в крошечном паблике «Я мобилизован» и «должны были форситься через рекламу с таргетом на мухосрански, но всё пошло не по плану заказчиков»



Сообщество «Я мобилизован» было создано в ВК 18 ноября. Первый пост был опубликован 21 ноября: «Любимец штурмовой бригады, пёс с позывным «Бандит» несёт службу вместе со своим хозяином». Подписчиков — 400, список участников «скрыт руководителями сообщества», контактов администраторов нет. В сообществе со 2 по 15 декабря выложено порядка двух десятков постановочных агитационных роликов разной степени художественности. Причем соотношение числа подписчиков сообщества, количества просмотров роликов и поставленных этим роликам «лайков» наводит на мысли о накрутках.

Самым первым в ряду киношедевров был ролик под названием «Кот-патриот». Со 2 декабря он набрал чуть больше 1600 просмотров.



Сюжет: рыжий кот сидит дома на диване, видит по телевизору рекламу службы по контракту, идет в магазин, покупает там пакетик «вискаса», после чего чешет в военкомат и оказывается на некоей тренировочной базе в лесу. Там кот-патриот прыгает по автомобильным покрышкам, мочится на листовку с пацифистским лозунгом, тычет ножом в шею человеку с криво налепленным на шлем флагом Украины и стукается кулачками с другим человеком с буквой Z на рукаве. После чего новый друг вручает коту толстую пачку новеньких пятитысячных купюр. Кот садится за руль автомобиля и едет домой. Там снова валится на диван — но на этот раз в кучу пятирублевых купюр. «Кот-патриот защищает страну, но у него лапки, — возникают на экране огненные письмена. — Помоги коту-патриоту. Стань добровольцем».

Следующий ролик под названием «Должник» посмотрели уже свыше 54 тысяч раз, он удостоился целых 362 сердечек-лайков и пяти не очень одобрительных комментариев. Рискнем предположить, что сработал эффект интернет-магазина — покупатель, которого все устроило, исчезает с приобретенным товаром в тумане, а отзыв настрочит тот, у кого что-то отломилось или не включается. У «Кота-патриота», кстати, сердечек всего 8, а комментариев нет вообще. Видео про должника опубликовали 6 декабря.



Сюжет: Некто Ермолаев Валерий Павлович 1999 года рождения заходит в военкомат. На его личном деле ставят печать «одобрено». Следующий кадр — входная дверь квартиры героя, исписанная детскими мелками: «Здесь живет должник. Верни кредит!» На выходе из квартиры героя встречают двое неприятных типов. «Оплати проценты по-хорошему», — говорит один. «А то мы еще раз к тебе придем и руки тебе сломаем!» — добавляет его отвратительный напарник. «Мужики, я контракт подписал, — отвечает им герой, разворачивая согнутую в три погибели бумажку. — 377-мую федерального закона читали? Кредитные каникулы...» Коллекторы понуро бредут прочь. «Эй, мужики, — говорит им вслед герой ролика. — Дверь помойте. Я теперь только Родине должен». «У вас есть два варианта, — произносит приятный мужской голос за кадром. — Защищаться от коллекторов. И второй — защищать Родину!»



Ролик «Ответственность» выложили в паблик тоже 6 декабря. У него больше 84 тысяч просмотров, но лайков примерно, как у «Должника» — 391. Комментариев — шесть.

Женщина в коричневом трикотаже в горошек режет лук и плачет. Ее мужик в футболке сидит за столом и пьет чай. Мужик постарше, в майке и трусах, лезет в холодильник, добывает оттуда полколечка «краковской» и с наслаждением откусывает вместе со шкуркой. Чувствуется отсылка к классике. Помните, в «Собачьем сердце»: «Краковскую я лучше сама съем!» «Валера, ты опять колбасу жрешь?» — раздается сварливый женский голос из-за кадра. А потом припечатывает молодого мужика с телефоном — мол, делом займись! В общем, диспозиция ясна: великовозрастные дети живут с неприятными родителями, которые их заедают. И тут — о, чудо, оказывается, что деньги на переезд есть: муж подписал контракт. «Это ты сам так решил?» — закатывает противоестественно аквамариновые глаза жена. «Такие вещи я, как мужчина, должен решать сам, — говорит муж. — За это ты меня и любишь!» «Саш... ну... это же долго!» — говорит она. «Долго — это жить с твоими родителями десять лет!» — отвечает он. «Это так неожиданно» — тает жена. Ее папа в трусах и майке снова появляется в кадре и продолжает тайком поедать «краковскую».



В тот же день, что и «Ласточку» про продажу дедушкиной машины, в паблик выложили ролик «Боксеры». Он собрал чуть больше 79 тысяч просмотров, 282 лайка и один комментарий.



Сюжет: двое на ринге изображают спарринг и одновременно ведут светскую беседу. «Работу так и не нашел?» «Какую? На которой только гроши платят или по опыту берут?» «А может со мной, в добровольцы? Там знаешь, как хорошо платят!» «В армейку, что ли? Это ты у нас в ВДВ служил, а я куда, срочник». В раздевалке собравшийся в добровольцы «боксер» продолжает уговаривать друга пойти добровольцем. Потом — звонит ему по мобильному: «Братишка, будем защищать Родину, как в зале, спиной к спине, и финансы свои поправишь!» «Братишка, я не знаю!» «В шесть ноль-ноль я жду тебя у подъезда, думай-решай». На следующий день сомневающийся садится в машину «братишки» и говорит: «Поехали!», как будто речь идет о загородном пикнике.



В паблике еще полтора десятка видеороликов той же направленности: «Долг перед самим собой», «Очередь у магазина», «Боевое братство», «Антиреклама». Отдельный жанр — короткие зарисовки «письмо военнослужащему» («Жена», «Сын», «Мать» — произносят на камеру проникновенные «письма» в зону боевых действий).

Не все ролики только про деньги. Так, например, «Охранник» — про (сюрприз) охранника магазина, «физуха, навыки и сила» которого «нужнее парням на фронте, которые Родину защищают». «На этот магазин за год хоть кто-нибудь напал? — говорит главному герою его напарник. — Я в этом магазине полжизни работаю, а хотелось чего-то великого».

В ролике «Геймер» в изобилии присутствует мат. Сюжет: у геймера не клеилось в игре-стрелялке и он пошел в снайперы, чтобы «играть по-взрослому».

Ролик «Личное дело» явно вдохновлен словами президента, сказанными на встрече с матерями мобилизованных, которые погибли во время выполнения задач СВО: «Некоторые ведь живут или не живут — непонятно, и как уходят — от водки или еще от чего-то — непонятно, а потом ушли. Жили или не жили?» Сюжет ролика: парень Миша хочет стать добровольцем, потому что где-то там служит его брат. Но Мишу раз за разом в добровольцы не берут. Миша возвращается домой взвинченный. «Оно тебе надо?» — утешает его сосед по коммуналке. «Ты понимаешь, я с ума схожу, мать ночами не спит! — кричит он. — Я бухаю два месяца, да я здесь умру!» Но и там в конце — опять материальный стимул. Приятель Миши, которому все-таки удалось добиться своего через «знакомого военкома», говорит: «Я тоже записался добровольцем. На Светке жениться хочу. Вот, подниму денег и предложение сделаю». «Пора становиться мужиком, — отвечает Миша. — Ну, молодец».



«Отец года» из Новоуральска занимает у едва справившей совершеннолетие дочки деньги до получки, из-за чего дочка никак не может накопить на новый телефон. Устыдившись, родитель записывается добровольцем и через некоторое время возвращается живой, здоровый и с новеньким телефоном для дочки.

Пока «военкоры» и патриоты в телеграм-каналах спорят о том, что это вообще такое, вариант ответа есть в ролике «Встреча с бывшим».



«Митя, ты так изменился! Ты, кстати, очень похорошел, пока мы не виделись. Так возмужал. А раньше ты был робкой рохлей!», — говорит помятому мужику в военной форме деваха в вязаной шапочке.



«Вернулся с командировки, взял квартиру в ипотеку», — отвечает мужик.

«Наше расставание было ошибкой! Давай начнем все сначала, я поселюсь у тебя и рожу тебе двоих детей!»

«А никто не будет против?»

«Кто же может помешать нашему светлому счастью?»

Камера отъезжает. Рядом с романтической героиней — ее, видимо, актуальный муж с детской коляской. «Катя, мама была права. Ты в конец … (ненормальная)», — говорит он.

По жанру — это самый настоящий «Ералаш» для взрослых, причем в стилистике 90-х годов. Как раз в то время эту передачу могли смотреть мужчины из целевой группы, в которую, видимо, метили производители агиток. Если сложить их все вместе, может получиться практически полнометражное кино о современной окраинной России, какой ее видят агитаторы. Место это довольно скорбное. Работы нет никакой, а если и есть — то охранником в унылом лабазе «с девочками», который не понятно, от кого надо охранять, потому что он никому не сдался, или на заводе. На заводе не платят, так что приходится до ночи бесславно халтурить таксистом или грузчиком. А денег все равно не будет. В четыре утра надо вставать и ухаживать за скотиной, а потом идти «на эту … (неприятную — прим.ред.) почту за 10 тыщ в месяц». С друзьями можно только нажираться в хлам, причем делать это приходится каждый вечер. Вырваться из бесконечного дня сурка может помочь только служба по контракту.



Патриотические телеграм-каналы морально-экономическая картина, нарисованная неизвестным «креативным продюсером», возмущает до глубины души. Авторов видеороликов обвиняют в дискредитации всего, что нельзя дискредитировать, и в деморализации людей, которым сейчас только этого не хватало.

Андрей Медведев назвал ролики «русофобской гадостью», а заказчика — «главным злодеем».

«Я, впрочем, и не сомневался, что этот изблёв снят у нас, и скорее всего ещё и за государственные деньги», — пишет Медведев в своем канале. И, кстати, он едва ли не единственный, кто не только обругал «шедевры», но и попытался объяснить, как надо было сделать.

«Персонажи «дед и внук» должны жить в другой плоскости, — поделился Медведев. — Например, дед-ветеран «Афгана», сколотивший бизнес с сослуживцами после возвращения с войны, учит внука боевым хитростям, передаёт ему опыт, благословляет на исполнение мужского воинского долга, который он в своё время выполнил, остался жив, создал семью и проч. То есть дед закольцовывается в будущее внука. «Иди сражайся — и однажды будешь с гордостью благословлять своих внуков на ратный подвиг». Просто как дважды два. Но для этого народ, историю, страну надо ЛЮБИТЬ».



Конвейер продолжает работать, сегодня вечером в паблике появился еще один агитролик той же направленности:

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

