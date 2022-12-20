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    «Переломы костей». Губернатор Белгородской области рассказал о новом обстреле Шебекино и одном пострадавшем

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    В Белгородской области прямо сейчас обстреливают Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший. Об этом 20 декабря рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

    По предварительной информации, пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в районную больницу.

    Из-за обстрела нарушено электроснабжение, треть жителей города без света.

    «Оперативные и аварийные бригады выехали на место. Энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено», — добавил губернатор в своем Telegram-канал.

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