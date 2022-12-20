«Переломы костей». Губернатор Белгородской области рассказал о новом обстреле Шебекино и одном пострадавшем

В Белгородской области прямо сейчас обстреливают Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший. Об этом 20 декабря рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в районную больницу.

Из-за обстрела нарушено электроснабжение, треть жителей города без света.

«Оперативные и аварийные бригады выехали на место. Энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено», — добавил губернатор в своем Telegram-канал.